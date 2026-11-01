[Video] Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc

Nghị định cũng xác định công dân trong độ tuổi có nghĩa vụ học tập; gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành chương trình. Công tác phổ cập giáo dục được quản lý trên môi trường số, kế thừa và khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Quy định mới nhằm mở rộng cơ hội học tập, bảo đảm người trong độ tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc.

Nguyễn Hồng Quân