[Video] Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Dù số ca sốt xuất huyết và sốt rét giảm so với cùng kỳ năm 2025 nhưng số ca mắc tay chân miệng của Khánh Hòa gia tăng khoảng 1,8 lần. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3.749 trường hợp mắc tay chân miệng. Khu vực Nha Trang có số mắc tay chân miệng cao nhất tỉnh trong 9 tháng của năm 2026, chiếm 27,1% tổng số mắc toàn tỉnh. Hiện tại, thời tiết biến động thất thường, xen kẽ nắng, mưa, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại và lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, việc trẻ em tập trung đông tại các cơ sở giáo dục cũng là yếu tố nguy cơ cao làm gia tăng số ca mắc.

PV