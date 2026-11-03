[Video] Giá xăng dầu kéo CPI tháng 10 tăng, lạm phát 10 tháng ở mức 4,57%

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 5,09% và tăng 4,41% so với tháng 12/2025. Tính chung bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

CAO HIẾU