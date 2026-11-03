[Video] Giá xăng dầu kéo CPI tháng 10 tăng, lạm phát 10 tháng ở mức 4,57%
Theo báo cáo của Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới.
So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 5,09% và tăng 4,41% so với tháng 12/2025. Tính chung bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gia-xang-dau-keo-cpi-thang-10-tang-lam-phat-10-thang-o-muc-457-post999881.html