[Video] Giá nhiều loại rau xanh tại Hà Nội tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị ngập úng, dập nát, làm nguồn cung giảm, đẩy giá nhiều loại rau xanh tăng mạnh.
Theo ghi nhận, rau muống khoảng 20.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với tuần trước; rau ngót 15.000 đồng/bó, tăng khoảng 5.000 đồng. Rau cải tăng lên khoảng 30.000 đồng/kg, gấp 3 lần so với tuần trước. Bắp cải có giá khoảng 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Các loại rau thơm, rau gia vị cũng tăng 1,5-2 lần; hành lá khoảng 30.000 đồng/kg, thì là khoảng 35.000 đồng/kg.
Giá một số loại củ, quả cũng tăng gấp đôi so với thời điểm chưa diễn ra mưa lớn kéo dài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gia-nhieu-loai-rau-xanh-tai-ha-noi-tang-manh-sau-mua-lon-keo-dai-post989754.html