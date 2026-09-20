[Video] Giá nhiều loại rau xanh tại Hà Nội tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài

Theo ghi nhận, rau muống khoảng 20.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với tuần trước; rau ngót 15.000 đồng/bó, tăng khoảng 5.000 đồng. Rau cải tăng lên khoảng 30.000 đồng/kg, gấp 3 lần so với tuần trước. Bắp cải có giá khoảng 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Các loại rau thơm, rau gia vị cũng tăng 1,5-2 lần; hành lá khoảng 30.000 đồng/kg, thì là khoảng 35.000 đồng/kg.

Giá một số loại củ, quả cũng tăng gấp đôi so với thời điểm chưa diễn ra mưa lớn kéo dài.