[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, giá điện sinh hoạt của người dân vẫn tiếp tục thực hiện theo cơ chế biểu giá bậc thang lũy tiến quy định tại Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc xác định lại các khung giờ cao điểm và thấp điểm của hệ thống điện quốc gia không làm thay đổi cách tính hay tăng thêm chi phí trên hóa đơn tiền điện sinh hoạt hàng tháng.

MINH TRIẾT