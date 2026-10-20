[Video] Giá điện sinh hoạt của người dân có thể tính theo giờ cao điểm, thấp điểm
Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Cơ quan thẩm tra đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gia-dien-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-co-the-tinh-theo-gio-cao-diem-thap-diem-post996777.html