[Video] Giá điện sinh hoạt của người dân có thể tính theo giờ cao điểm, thấp điểm

Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3km, trong đó đoạn ngầm dài 9,3km. Do phần lớn tuyến đi ngầm, các nhà thầu tiến hành rào chắn trực tiếp trên các trục giao thông huyết mạch. Việc rào chắn chiếm dụng phần lớn mặt đường hiện hữu đã gây ra một số bất tiện cho người dân.