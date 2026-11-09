[Video] Giá cá tra nguyên liệu ở Đồng Tháp tăng cao

Theo các doanh nghiệp, giá cá tra tăng do nguồn cung nguyên liệu thiếu hụt, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, EU tăng vào những tháng cuối năm. Nguồn cá tra giống cũng đang khan hiếm.

Mặc dù giá cá tăng giúp người nuôi có lãi, nhưng chi phí thức ăn, con giống và vật tư vẫn ở mức cao. Do chu kỳ nuôi kéo dài từ 8 đến 10 tháng, người nuôi được khuyến cáo cân nhắc kỹ cung cầu, không mở rộng diện tích ồ ạt và nên ký hợp đồng bao tiêu để ổn định đầu ra.