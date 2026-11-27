Trong số những thách thức đặt ra khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, địa chất và nền móng là những bài toán kỹ thuật đặc biệt quan trọng. Với chiều dài tuyến hàng nghìn kilômét, đi qua nhiều vùng địa hình, địa chất khác nhau, công trình đòi hỏi các giải pháp khảo sát, xử lý nền đất và kiểm soát biến dạng với tiêu chuẩn rất cao, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và khai thác.

Đây cũng là vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật GEOTEC HANOI 2026, diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững”.

Hội nghị quy tụ hơn 1.500 đại biểu đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về địa kỹ thuật. Đáng chú ý, các giải pháp công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản sao số trong khảo sát, thiết kế và quản lý công trình được trao đổi, mở ra cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm quốc tế.

Từ thực tiễn nghiên cứu đến năng lực của doanh nghiệp, việc làm chủ công nghệ địa kỹ thuật sẽ là một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam chuẩn bị nguồn lực, công nghệ và nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, GEOTEC HANOI 2026 còn mở ra cơ hội kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp trong quá trình phát triển hạ tầng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.