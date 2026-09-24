[Video] Gấp rút đưa Cống kiểm soát triều Tân Thuận vận hành thử trong tháng 10
Công trình Cống kiểm soát triều Tân Thuận thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để đưa vào vận hành thử trong tháng 10.
Cống nằm trên kênh Tẻ, có mục đích ngăn triều cường từ sông Sài Gòn vào kênh Tẻ, kênh Đôi, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giúp người dân các phường lân cận tránh tình trạng ngập lụt do triều cường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gap-rut-dua-cong-kiem-soat-trieu-tan-thuan-van-hanh-thu-trong-thang-10-post990586.html