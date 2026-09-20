[Video] Gần 70% người mua nhà chấp nhận dịch chuyển ra vùng xa trung tâm
Giá nhà, diện tích, hạ tầng kết nối và chất lượng sống đang trở thành những yếu tố ngày càng được người mua cân nhắc khi lựa chọn nơi ở.
Thông tin từ khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, 69% người được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới. Trong khi đó, 27% vẫn ưu tiên sống gần trung tâm dù phải chấp nhận diện tích nhỏ hơn và mức giá cao hơn. Với người mua để ở, 72% lựa chọn khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối tốt.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gan-70-nguoi-mua-nha-chap-nhan-dich-chuyen-ra-vung-xa-trung-tam-post989752.html