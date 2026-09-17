[Video] FTSE Russell và các quỹ đầu tư lớn cam kết đồng hành với Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9 tới đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn hơn.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và phát triển các sản phẩm tài chính mới, hướng tới một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.