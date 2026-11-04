[Video] El Nino duy trì cường độ rất mạnh, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Dự báo viên Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về nhận định xu thế thời tiết tháng 11/2026.

Theo dự báo, El Nino có xác suất khoảng 96% duy trì cường độ rất mạnh và đạt đỉnh từ nay đến hết năm 2026. Dưới tác động của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn, lượng mưa tại nhiều khu vực tiếp tục thiếu hụt.

Cụ thể, trong tháng 11, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, không khí lạnh có khả năng hoạt động tích cực hơn, khiến thời tiết có những chuyển biến đáng chú ý.

Tại khu vực Bắc Bộ, dự báo có khả năng xuất hiện hai đợt không khí lạnh vào các ngày 5-6/11 và 8-9/11. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 8-9/11 có cường độ mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt. Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Đối với hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta, dự báo trong tháng 11 ít hơn trung bình nhiều năm. Do đó, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng Bắc Bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn từ 15-30%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo ít hơn, nguy cơ xảy ra mưa lớn vẫn cần được đề phòng, nhất là tại Trung Bộ và Nam Bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.