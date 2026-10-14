[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026
Dự án đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dù vẫn còn khó khăn, nhất là thời tiết mưa lớn thường xuyên, song các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, chia nhiều mũi thi công để bù tiến độ. Theo hợp đồng, dự án hoàn thành vào tháng 1-2027, nhưng mục tiêu hiện nay là phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.
Thực hiện: Xuân Lượng
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-duong-ven-song-cai-tang-toc-thi-cong-muc-tieu-hoan-thanh-trong-nam-2026-58b4f86/