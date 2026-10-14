[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026

Tại Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) vừa được tổ chức sáng 14/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã thông qua 8 nghị quyết thuộc các lĩnh vực quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.