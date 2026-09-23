[Video] Đường sắt tăng phí trả vé tàu Tết gấp 3 lần để hạn chế đầu cơ

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, mức phí 30% được áp dụng đối với các đoàn tàu trong những ngày cao điểm vận tải Tết, gồm tàu số chẵn chạy từ ngày 29/1 đến 8/2/2027 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng) và tàu số lẻ chạy từ ngày 9/2 đến 17/2/2027 (tức từ mùng 4 đến 12 tháng Giêng). Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định.

HƯƠNG GIANG