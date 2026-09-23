[Video] Đường sắt tăng phí trả vé tàu Tết gấp 3 lần để hạn chế đầu cơ
Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé, ngành đường sắt sẽ tăng phí trả vé tàu lên 30% giá vé, gấp 3 lần mức phí thông thường.
Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, mức phí 30% được áp dụng đối với các đoàn tàu trong những ngày cao điểm vận tải Tết, gồm tàu số chẵn chạy từ ngày 29/1 đến 8/2/2027 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng) và tàu số lẻ chạy từ ngày 9/2 đến 17/2/2027 (tức từ mùng 4 đến 12 tháng Giêng). Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-duong-sat-tang-phi-tra-ve-tau-tet-gap-3-lan-de-han-che-dau-co-post990441.html