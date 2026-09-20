[Video] Đường ngang đường sắt ngoài đô thị phải cách nhau tối thiểu 1.000m

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến 7h ngày 19/9, thiên tai đã làm 3 người thiệt mạng tại Phú Thọ, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lũ trên nhiều tuyến sông lớn đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, vượt báo động 3.