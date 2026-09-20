[Video] Đường ngang đường sắt ngoài đô thị phải cách nhau tối thiểu 1.000m
Theo Văn bản hợp nhất số 72/2026 của Bộ Xây Dựng, khoảng cách giữa hai đường ngang đường sắt ngoài đô thị không nhỏ hơn 1.000m, trong đô thị không nhỏ hơn 500m, trừ trường hợp đường bộ hiện hữu là đường tỉnh giao cắt với đường sắt.
Văn bản hợp nhất số 72 ngày 14/9/2026 quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật, kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-duong-ngang-duong-sat-ngoai-do-thi-phai-cach-nhau-toi-thieu-1000m-post989687.html