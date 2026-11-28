Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công tác xử lý vẫn đang được triển khai. Người dân, tài xế cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm. Trước đó, vào các ngày 13/11 và 25/11, cũng tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Nguyễn Hồng Quân