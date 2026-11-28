[Video] Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay lại tê liệt vì sạt lở
Sáng 28/11, một vụ sạt lở đất đá xảy ra trên quốc lộ 15D, tuyến đường độc đạo dẫn đến cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.
Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công tác xử lý vẫn đang được triển khai. Người dân, tài xế cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm. Trước đó, vào các ngày 13/11 và 25/11, cũng tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-duong-len-cua-khau-quoc-te-la-lay-lai-te-liet-vi-sat-lo-post1006084.html