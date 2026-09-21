[Video] Dưới 'Tán Đa', những thanh âm còn mãi trong lòng khán giả Thủ đô

Khán giả trong show "Tán Đa"

Trong một đêm mùa Thu, dưới tán cây ấy, âm nhạc đã tìm đến với cộng đồng theo một cách rất khác: gần gũi, cởi mở và không khoảng cách.

Từ sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, Show “Tán Đa” được hình thành với định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa – sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng hôm nay. Số đầu tiên kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ”, đưa không khí Trung thu đến giữa không gian phố đi bộ.

Dưới "Tán Đa", những thanh âm còn mãi trong lòng khán giả Thủ đô

Từ một cây đa đã đi qua hơn ba thế kỷ, “Tán Đa” show đang mở ra một câu chuyện mới về cách một không gian mang ký ức có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Ở đó, di sản không chỉ được nhìn ngắm; âm nhạc không chỉ được trình diễn; còn công chúng không chỉ là người đứng xem.

Dưới tán đa, họ cùng gặp gỡ, cùng trải nghiệm và cùng tạo nên những ký ức mới.

Và chính sự gần gũi ấy có thể trở thành giá trị lâu dài của một không gian văn hóa cộng đồng – nơi di sản gặp gỡ sáng tạo, nghệ sĩ gặp gỡ công chúng và những câu chuyện văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.