[Video] Đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5/2026.

Nhà Vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng phát triển.