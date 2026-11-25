Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Quốc vương, Hoàng hậu, Hoàng gia và Nhân dân Bhutan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Kinzang Dorji hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tháng 8/2025, chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.