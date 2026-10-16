[Video] Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ phát triển thực chất, hiệu quả
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm và kỳ vọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Từ ngày 19 đến 24/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức EU và Bỉ, nhằm củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dua-quan-he-giua-viet-nam-voi-dan-mach-eu-va-bi-phat-trien-thuc-chat-hieu-qua-post995883.html