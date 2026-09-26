[VIDEO] Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên
Ngày 25/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) tổ chức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-dua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-den-gan-hon-voi-hoc-sinh-vung-bien-746002.html