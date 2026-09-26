[VIDEO] Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên

Bán trú là nhu cầu thiết yếu đối với phụ huynh tại các khu vực đô thị, nhưng đây cũng là khâu nhạy cảm và chịu nhiều áp lực nhất đối với các nhà trường sau khi sắp xếp. Trong những tuần đầu năm học mới, việc chậm triển khai bán trú tại một số trường tiểu học (TH), chủ yếu ở khu vực phía nam thành phố đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của các gia đình. Giữa những vướng mắc về cơ chế tài chính, tư cách pháp nhân và các quy định mới về an toàn thực phẩm (ATTP), các địa phương và nhà trường đang phải linh hoạt tìm giải pháp thích ứng.