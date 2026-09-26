Giáo dục

[VIDEO] Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên

Ngày 25/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) tổ chức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên.

Tạp chí Petrotimes
13 liên quanGốc

Đức Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-dua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-den-gan-hon-voi-hoc-sinh-vung-bien-746002.html