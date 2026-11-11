[Video] Dư nợ cho vay bất động sản tại 12 ngân hàng tăng gần 22%

Xét theo quy mô tuyệt đối, VPBank dẫn đầu nhóm khảo sát với dư nợ đạt gần 277.973 tỷ đồng, chiếm 25,27% tổng dư nợ. Xét về tỷ trọng, SHB đứng cao nhất khi cho vay bất động sản chiếm 34,11% tổng dư nợ, tương ứng hơn 220.651 tỷ đồng; BVBank đứng thứ hai với tỷ trọng 31%, tương ứng hơn 26.005 tỷ đồng. Techcombank xếp thứ tư với hơn 204.383 tỷ đồng, chiếm 25,12%. Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm ghi nhận dư nợ bất động sản giảm so với cuối năm 2025, giảm khoảng 2.600 tỷ đồng, kéo tỷ trọng hạ 3,48 điểm phần trăm từ mức 28,6%.

MINH TRIẾT