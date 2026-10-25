[Video] Du lịch di sản liên vùng: kết nối để gia tăng giá trị

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.