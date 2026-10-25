[Video] Du lịch di sản liên vùng: kết nối để gia tăng giá trị
Đồng bằng sông Hồng sở hữu nhiều di sản nổi tiếng, làng nghề lâu đời và không gian văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các địa phương cần tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng có sức cạnh tranh.
Thực tế, nhiều hành trình kết nối đã được triển khai. Tuyến tàu liên thông giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ phục vụ 4.562 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” đã thực hiện gần 400 chuyến, phục vụ gần 100.000 lượt khách, kết nối Thủ đô với không gian văn hóa Kinh Bắc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-lich-di-san-lien-vung-ket-noi-de-gia-tang-gia-tri-post997904.html