[Video] Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đến hết ngày 1/11/2026.
Một trong những thay đổi quan trọng của dự thảo là chuyển cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, áp dụng đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, gắn việc tiếp nhận học sinh với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-kien-thi-tuyen-vao-lop-10-chi-con-hai-mon-toan-va-ngu-van-post997570.html