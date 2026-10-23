[Video] Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn

Không chỉ cất giấu trong cặp sách, túi quần hay những góc khuất ở trường, thuốc lá điện tử còn len lỏi vào đời sống học sinh qua sự tò mò, tâm lý muốn thể hiện bản thân và ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Để ngăn chặn thực trạng này, nhiều giáo viên đang tìm cách tiếp cận gần gũi hơn, biến chính học sinh thành những người đồng hành trong cuộc chiến phòng, chống thuốc lá học đường.