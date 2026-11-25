Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị tư vấn có 30 tháng để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi với 4 mốc tiến độ chính.

Từ quý I đến quý III/2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến. Đồng thời, hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ được ưu tiên bàn giao sớm để các địa phương có cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong năm 2027.