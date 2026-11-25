[Video] Dự kiến khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm 2028
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các mốc tiến độ đã được xác định cụ thể, hướng tới mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2028.
Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị tư vấn có 30 tháng để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi với 4 mốc tiến độ chính.
Từ quý I đến quý III/2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến. Đồng thời, hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ được ưu tiên bàn giao sớm để các địa phương có cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-kien-khoi-cong-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-vao-cuoi-nam-2028-post1005425.html