[Video] Dự kiến hoàn thành quy tập đợt 2 trong tháng 11 tại công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại những vị trí đã khảo sát, kết hợp thăm dò các rãnh mộ khác, mở rộng phạm vi đào tìm hài cốt liệt sĩ. Khi phát hiện hài cốt, lực lượng chuyên môn phải thực hiện ngay việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác khai quật được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên khu vực thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Kế hoạch đặt ra phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ".