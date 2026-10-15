[Video] Dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026
Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch được giao.
Thống kê của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với 183.293 căn, trong đó có 42.801 căn dành cho thuê.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-kien-hoan-thanh-hon-18000-can-nha-o-cho-thue-trong-nam-2026-post995494.html