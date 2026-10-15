[Video] Dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026

Thống kê của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với 183.293 căn, trong đó có 42.801 căn dành cho thuê.

NGUYỄN THÚY