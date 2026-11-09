[Video] Dự báo thời tiết ngày 9/11/2026: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Tại Bắc Bộ, dưới tác động của không khí lạnh, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to kèm dông mạnh. Đến trưa và chiều, mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên bầu trời vẫn nhiều mây. Không khí lạnh tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, thời tiết toàn vùng chuyển rét. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục là diễn biến đáng chú ý. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông, trong đó phía nam Nghệ An có nơi mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rất to. Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa to đến rất to. Mưa lớn còn mở rộng sang phía đông Gia Lai và Đắk Lắk. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, có thể vượt ngưỡng 100mm trong 3 giờ. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng dông lốc nguy hiểm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế chuyển rét hoặc lạnh, các khu vực còn lại nền nhiệt cũng giảm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày thời tiết phổ biến tạnh ráo, có nắng. Đến chiều tối, một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nền nhiệt tại hai khu vực nhìn chung vẫn ở mức khá cao, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.