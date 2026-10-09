[Video] Dự báo thời tiết ngày 9/10/2026: Trung Bộ mưa lớn kéo dài, Bắc Bộ chiều tối có mưa dông

Tại Bắc Bộ, sáng nay trời nhiều mây, Tây Bắc Bộ ít mưa, trời lạnh; Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi cao rét về đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều, Tây Bắc Bộ chuyển nắng, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm nay sang ngày mai, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại Thanh Hóa đến Nghệ An và Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Từ Quảng Trị đến Huế, mưa to đến rất to tiếp tục duy trì, lượng mưa có nơi trên 300mm. Trong khi đó, mưa lớn tại Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm; phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa vừa.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày tương đối tạnh ráo, có nắng. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông quay trở lại, tập trung hơn ở phía nam Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.