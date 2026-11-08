[Video] Dự báo thời tiết ngày 8/11/2026: Vùng núi Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay, Trung Bộ mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, cùng đới gió Đông Nam, sáng sớm hôm nay các tỉnh Bắc Bộ còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trưa chiều nay, khu vực chỉ mưa vài nơi, nền nhiệt không tăng quá cao. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn, ảnh hưởng tới Tây Bắc Bộ sau khi tràn qua Đông Bắc Bộ. Vùng núi từ đêm nay chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, các nơi khác chuyển rét từ ngày mai.

Do khối không khí lạnh suy yếu, sáng sớm hôm nay Trung Bộ phổ biến chỉ mưa vài nơi; riêng Thanh Hóa, phía bắc Nghệ An mưa dông rải rác. Trưa chiều nay trời tạnh ráo. Từ đêm nay đến hết ngày mai, Nghệ An đến Quảng Trị mưa to đến rất to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sáng sớm hôm nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Cao nguyên Trung Bộ tiết trời se lạnh. Trưa chiều nay, trời có nắng, nền nhiệt nói chung ít biến động; Nam Bộ nắng nhiều, nền nhiệt ban trưa khá cao. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật trong cơn dông.