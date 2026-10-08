[Video] Dự báo thời tiết ngày 8/10/2026: Cảnh báo ngập úng do mưa đặc biệt lớn tại Trung Bộ

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh đã ổn định nên thời tiết phổ biến không mưa. Sáng sớm tiết trời se lạnh, vùng núi cao trời rét; sau đó trời nắng và khô ráo trong ngày.

Thanh Hóa - Hà Tĩnh nằm ở phía bắc vùng mưa lớn, thời tiết chủ yếu nhiều mây và có mưa vài nơi. Đáng chú ý hơn là khu vực từ Quảng Trị trở vào, nơi chịu tác động kết hợp của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Trong ngày hôm nay, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó Huế - Đà Nẵng là trọng tâm mưa lớn. Phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, xuống phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ, cường độ mưa thấp hơn, chủ yếu xuất hiện mưa rào rải rác về cuối ngày. Mưa lớn kéo dài tiếp tục làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông vẫn duy trì, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.