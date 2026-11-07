[Video] Dự báo thời tiết ngày 7/11/2026: Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa to trên 70mm do không khí lạnh tăng cường

Tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa. Từ đêm qua, không khí lạnh tăng cường yếu, lệch Đông đã khiến Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sáng nay, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày, mưa có xu hướng giảm về diện, trước khi xuất hiện trở lại vào chiều tối.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa xuất hiện xen kẽ trong ngày, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết ít biến động hơn. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết phổ biến có nắng, mưa dông xuất hiện vài nơi khi về chiều tối. Nam Bộ cũng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, không xuất hiện mưa trên diện rộng.