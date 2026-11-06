[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026: Không khí lạnh gây mưa dông tại Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ có nắng

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam, tác động đến rãnh áp thấp trên khu vực. Sau một đêm có mưa rào rải rác, hôm nay Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi có dông. Đáng chú ý, mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối, riêng Tây Bắc Bộ và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, những cơn mưa xuất hiện xen kẽ trong ngày.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết phổ biến có nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Còn ở Nam Bộ, rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến khu vực ven biển và miền Tây Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối. Những khu vực khác chủ yếu có mưa vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.