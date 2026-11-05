[Video] Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026: Cả nước ngày nắng ráo, Bắc Bộ đêm nay mưa dông trở lại

Hôm nay, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, kết hợp rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén yếu, nên trời nắng trên cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Đáng chú ý, từ đêm nay, áp cao lục địa tăng cường yếu và lệch đông trở lại, vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân đi lại buổi tối nên chủ động đề phòng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như Duyên hải Nam Trung Bộ không có hình thái thời tiết nào đáng chú ý chi phối. Ban ngày toàn vùng trời nắng ráo, thời tiết khá ổn định, thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân.

Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên hôm nay, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng; chỉ một vài nơi ở vùng ven biển có mưa rào vào chiều tối trong thời gian ngắn. Trong đó, Nam Bộ vẫn là vùng có nắng nhiều và cường độ nắng mạnh hơn. Riêng vùng cao nguyên, do ảnh hưởng của điều kiện địa hình, tiết trời se lạnh vào sáng sớm, đến trưa chiều nền nhiệt tăng lên.