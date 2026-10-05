[Video] Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026: Không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ; Nam Bộ chiều tối tăng dông

Tại Bắc Bộ, hôm nay trời nhiều mây, có mưa và dông. Tây Bắc Bộ mưa giảm dần về trưa, chiều và tối, trong khi Đông Bắc Bộ vẫn duy trì mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Không khí lạnh kết hợp mưa ẩm khiến thời tiết toàn miền duy trì trạng thái mát mẻ.

Ở Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Quảng Trị – TP Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng gián đoạn, mưa dông vài nơi; từ chiều, gió ven biển phía Bắc khu vực này chuyển hướng Đông Bắc. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều và tối mây dông phát triển mạnh hơn, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.