[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/11: Miền Bắc chuyển nắng, phía Nam vẫn có mưa dông chiều tối

Do khối khí lạnh ở phía bắc suy yếu, mưa ở Bắc Bộ giảm rõ rệt so với ngày hôm qua. Sau đêm qua chỉ có mưa ở một vài nơi, trong ngày hôm nay cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời chuyển nắng trở lại, nền nhiệt ban ngày tăng lên so với hôm qua.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm qua có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày hôm nay, mưa giảm, chủ yếu chỉ còn mưa, mưa rào rải rác ở phía nam của khu vực, các khu vực còn có mưa vài nơi. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều tối và tối nay.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối nay; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý khi di chuyển vào giờ tan tầm. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi.

Trong ngày hôm nay và chiều tối nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía tây khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc đến đông cấp 4-5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng giữa, vùng Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi.