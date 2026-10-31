[Video] Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ đón nắng trở lại, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh yếu lệch Đông và vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nhanh. Sau một đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to, hôm nay toàn khu vực giảm mưa, mây mỏng dần. Đến trưa và chiều, trời có nắng, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục suy yếu. Mưa rào và dông xuất hiện trong đêm qua, một số nơi có mưa to. Sang hôm nay, mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở vài nơi. Trưa chiều, trời chuyển nắng, thời tiết khô ráo hơn.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa dông trong đêm qua tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và một số địa phương ven biển phía nam. Hôm nay, phần lớn khu vực giảm mưa, trời hửng nắng. Riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng vẫn có khả năng xuất hiện mưa vào buổi sáng, trước khi trời tạnh ráo hơn.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, ban ngày trời nắng, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi. Tại Nam Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp khiến mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trước đó, thời tiết ban ngày phổ biến tạnh ráo, có nắng.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi xuất hiện mưa dông.