[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/9/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Tại Bắc Bộ, sáng sớm thời tiết tương đối dịu mát, nhưng nắng tăng nhanh từ sáng đến trưa. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, cục bộ nắng nóng gay gắt; các khu vực khác cũng duy trì nền nhiệt cao. Thời tiết oi bức nhất vào trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, giúp giảm nhiệt sau thời gian nắng nóng.

Trung Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi gay gắt, độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức tăng rõ vào trưa chiều. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng cũng duy trì trên diện rộng. Các khu vực còn lại thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nhẹ hơn. Chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện trở lại ở nhiều nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay có nắng vừa phải, thời tiết tương đối thuận lợi trong ngày. Đến chiều tối, mưa rào và dông quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.