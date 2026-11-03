[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/11/2026: Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ mưa rải rác, Nam Bộ chiều tối có dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tăng cường yếu, lệch đông và vùng hội tụ gió trên cao đang suy yếu. Sau một ngày mưa dông xuất hiện tại Tây Bắc Bộ và Việt Bắc, mưa đã giảm dần trong đêm qua. Hôm nay, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, thời tiết ổn định hơn. Riêng vùng núi cao, sáng sớm trời rét nhẹ.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sau một đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi, hôm nay mưa có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, với mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tuy nhiên, mưa không kéo dài liên tục, vẫn có những khoảng tạnh trong ngày.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, Quảng Trị và Huế có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Trước đó, khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có mưa dông rải rác trong đêm qua, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi.

Tại Nam Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục khiến mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.