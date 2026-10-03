[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026: Bắc Bộ nắng nóng

Sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc Bộ trời quang mây, se lạnh về đêm và sáng ở vùng núi cao, trong khi Đông Bắc Bộ và đồng bằng trời nhiều mây, rải rác còn sót mưa nhẹ. Bước sang ban ngày, Tây Bắc Bộ có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, hôm nay nắng nóng diện rộng, gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Huế cùng Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày trời nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm chuyển sang có mưa rào, dông cục bộ. Đặc biệt, trong các ổ mưa dông tại cả hai khu vực, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào xuất hiện rải rác hơn, có nơi kèm dông. Gió nhẹ bao trùm cả hai khu vực, tuy nhiên trong mưa dông vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.