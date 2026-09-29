[Video] Dự báo thời tiết ngày 29/9/2026: Nắng gia tăng trên cả nước, Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng

Hôm nay, nắng là hình thái thời tiết chủ đạo trên phần lớn cả nước, trong khi mưa dông có xu hướng tập trung về chiều tối.

Tại Bắc Bộ, buổi sáng trời nắng từ sớm. Nắng tiếp tục duy trì trong ngày và đến trưa chiều, cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Về chiều tối, một vài nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ban ngày phổ biến trời nắng, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng. Độ ẩm giảm vào buổi trưa khiến cảm giác khô nóng rõ hơn. Mưa rào và dông nếu xuất hiện chủ yếu tập trung vào chiều tối.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, nắng tiếp tục chiếm ưu thế. Một vài nơi từ Quảng Trị đến Huế có thể xuất hiện nắng nóng, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng. Đến chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, buổi sáng chủ yếu tạnh ráo, sau đó trời có nắng trong ngày. Đến chiều tối, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, còn Nam Bộ xuất hiện mưa dông với diện rải rác.