Tại Bắc Bộ, do khối áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu chậm, sáng sớm nay khu vực tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Đến trưa và chiều, mây giảm, thời tiết chuyển tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng nhẹ.

Ở Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, gây mưa to đến rất to. Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ trên 450mm; thành phố Huế và Khánh Hòa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Phía tây khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía bắc Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; chiều và đêm, mưa dông có xu hướng xuất hiện trên diện rộng hơn. Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.