[Video] Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026: Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ mưa giảm về chiều tối

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông khiến trời có xu hướng nhiều mây hơn, sáng sớm một vài nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết trong ngày nhìn chung vẫn tạnh ráo, có nắng nhưng không quá gay gắt.

Ở Trung Bộ, nhiễu động trong đới gió đông tiếp tục suy yếu giúp mưa giảm nhanh cả về diện và lượng. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời chuyển nắng sau khoảng thời gian sáng sớm có thể xuất hiện sương mù nhẹ. Khu vực từ Quảng Trị, Huế đến Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có những khoảng nắng, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động yếu. Ban ngày có những khoảng nắng, nhưng đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, riêng Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trên biển, nhiều vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, các vùng biển phía nam và khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Riêng Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh có xu hướng giảm dần từ đêm 29/10. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động bảo đảm an toàn.