[Video] Dự báo thời tiết ngày 28/9/2026: Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Tại Bắc Bộ, hôm nay trời nắng từ khá sớm, cường độ nắng tăng nhanh về trưa và chiều. Thời tiết khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động giao thương và sinh hoạt ngoài trời. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng khi hoạt động lâu ngoài trời.

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay trời quang mây, sau đó chuyển nắng, nắng mạnh hơn vào trưa chiều. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng; về chiều tối, mưa rào và dông gia tăng, trong đó Duyên hải Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay có nắng gián đoạn. Từ chiều tối và tối, mưa rào và dông quay trở lại trên diện rộng. Mưa có thể xuất hiện bất chợt, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và việc di chuyển. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.