Tại Bắc Bộ, sáng sớm trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Đến trưa và chiều, thời tiết chuyển tạnh ráo, có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, rét về đêm và sáng. Khu vực này không nằm trong trọng tâm của đợt mưa lớn tại miền Trung.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục duy trì, tập trung tại thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thành phố Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa có khả năng kéo dài đến ngày 29/11, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông tiếp tục gây mưa dông. Phía bắc Cao nguyên Trung Bộ có mưa lớn, trong khi phía nam vẫn có nắng vào ban ngày. Tại Nam Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần, khu vực Bắc Biển Đông có biển động mạnh. Ven biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.