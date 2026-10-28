[Video] Dự báo thời tiết ngày 28/10/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, Bắc Bộ trời nắng

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh lục địa yếu và lệch Đông khiến thời tiết không có nhiều xáo trộn. Sau một đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, hôm nay khu vực này tạnh ráo, trời nắng.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết chịu tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình và nhiễu động trong đới gió Đông. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đợt mưa lớn tại miền Trung được dự báo còn kéo dài đến ngày 29/10, với nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực có nguy cơ cao.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, ban ngày có nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rải rác. Nam Bộ cũng có nắng trong ngày, đến chiều tối mưa dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn tại miền Tây.

Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.