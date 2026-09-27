[Video] Dự báo thời tiết ngày 27/9/2026: Bắc Bộ giảm mưa, nắng trở lại

Tại Bắc Bộ, do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, đới gió Đông ẩm cũng giảm cường độ, thời tiết khu vực này hôm nay ổn định hơn. Bắc Bộ duy trì trạng thái trời tạnh ráo, có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại Trung Bộ, do đới gió Đông suy yếu, tình trạng mưa tiếp tục giảm rõ rệt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay chủ yếu còn mưa vài nơi, ban ngày có lúc hửng nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế cũng giảm mưa, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trời có lúc nắng. Riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới đang suy yếu khiến tình trạng mưa giảm hơn so với những ngày trước. Trong hôm nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ sáng và trưa trời nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác. Tại Nam Bộ, sáng và trưa trời nắng, chiều tối có mưa trở lại ở nhiều nơi, tuy nhiên ít khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to.