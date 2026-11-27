Tại Bắc Bộ, sáng sớm trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Đến trưa và chiều, nắng xuất hiện, thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý giữ ấm cơ thể khi không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết tương đối ổn định, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trời rét về đêm và sáng, ban ngày bớt rét.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Đông từ biển thổi vào, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện. Từ chiều nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến những ngày cuối tháng 11, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, do trục rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc, từ chiều tối nay, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.