[Video] Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026: Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, Trung Bộ mưa dông gia tăng

Tại Bắc Bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục chi phối với cường độ có xu hướng ổn định. Trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù; mưa xuất hiện cục bộ, chủ yếu ở khu vực đồng bằng và ven biển. Đến trưa và chiều, mây mỏng dần, trời hửng nắng nhẹ. Nhìn chung, thời tiết tương đối ổn định, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường từ phía bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, có xu hướng gia tăng vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Các khu vực còn lại chủ yếu có mưa vài nơi, ban ngày vẫn có nắng. Người dân cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày phổ biến có nắng, mưa xuất hiện ở một vài nơi. Đến chiều tối, khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.