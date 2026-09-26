[Video] Dự báo thời tiết ngày 26/9/2026: Bắc Bộ có nắng gián đoạn, Trung Bộ mưa giảm dần

Hôm nay, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định dần, nhưng mưa vẫn còn duy trì tại nhiều nơi ở Trung Bộ và phía Nam.

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh và đới gió Đông Nam đều suy yếu. Buổi sáng phần lớn các nơi ít mưa, chỉ có mưa rào cục bộ tại một vài nơi ở phía Đông, tập trung hơn ở vùng ven biển và không kéo dài. Trong ngày, trời có nắng gián đoạn, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa đã giảm so với những ngày trước nhưng chưa chấm dứt. Đáng chú ý, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Dải từ Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị còn khả năng xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, trời còn nhiều mây, có mưa rào rải rác. Phía bắc Quảng Trị tiếp tục là điểm cần lưu ý về khả năng xảy ra mưa lớn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Xu hướng trong những ngày tới là mưa rào và dông tại Trung Bộ và Nam Bộ sẽ giảm dần, thời gian tạnh ráo có xu hướng tăng lên.